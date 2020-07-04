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"الشهيد 99".. نقابة الأطباء تنعي مدير مستشفى بعد وفاته بكورونا

03:14 م السبت 04 يوليه 2020
"الشهيد 99".. نقابة الأطباء تنعي مدير مستشفى بعد وفاته بكورونا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور عصمت عبد المجيد بهنسي شعلان، مدير عام مستشفى معهد أمناء الشرطة، والذي توفي بمستشفى العزل بأشمون بالمنوفية.

ودعت النقابة، الله أن يلهم أسرته وزملائه الصبر والسلوان، وأن يتغمده برحمته الواسعة.

وقالت إن "شعلان" هو الشهيد رقم 99 بين الأطباء الذين تم توثيق بياناتهم حتى الآن والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

نقابة الأطباء عصمت عبد المجيد بهنسي مستشفى معهد أمناء الشرطة مستشفى العزل بأشمون

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