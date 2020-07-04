وزير الإسكان: مشروع محطة معالجة رأس البر يخدم 700 ألف نسمة



كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، ومعالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فداناً، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط.



وأضاف الجزار أن المشروع يخدم نحو 700 ألف نسمة، ويتكون من مرحلتين؛ الأولى بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فداناً؛ لخدمة نحو 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فدانًا، لخدمة نحو 200 ألف نسمة.



جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، بمحافظة دمياط.



وتجول وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ دمياط، في مكونات المحطة، واستمعوا إلى شرح مفصل للمشروع من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المنفذة للمحطة.



ووجه الجزار بوضع خطة لاستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بمحافظة دمياط، بخدمات الصرف الصحي، لتصبح أول محافظة تتم تغطية كامل الريف بها بخدمات الصرف الصحي؛ حيث إن 60% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ19% من السكان.



وقدم المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، شرحًا عن جهود الشركة، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لسكان المحافظة.