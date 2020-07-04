رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام البرلمان غدًا.. ويكشفون أبرز الملفات المنتظرة



كتب- مصراوي:

يؤدي رؤساء الهيئتين "الصحفية والإعلامية" والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجدد، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسة غدٍ الأحد 5 يوليو.



يأتي ذلك بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين جمال عبد القادر زين.



وتقضي القوانين المنظمة للهيئتَين، الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.



ووفقًا للقانون سيكون نص اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".



وقال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أعضاء الهيئات الجدد سيتسلمون عملهم غدًا بعد تأديتهم اليمين، وذلك بمقار الهيئات، مشيرًا، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أنه سيبدأ بمباشرة أعماله رسميًا بعد ذلك وسيعتمد على استكمال ما وقفت عنده الهيئة السابقة، حيث إن كل عضو في الهيئة سيكون له دور، وسيأخذ بالرأي الجماعي، مؤكدًا أن هدفهم واحد وهو النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية.



وأضاف الشوربجي أن المؤسسات الصحفية القومية غنية بأصولها الثابتة التي يجب استغلالها للخروج بهذه المؤسسات من عثرتها المالية، موضحًا أن الهيئة ورثت ديونًا تراكمت منذ التسعينيات، ويجري العمل على جدولتها واتخاذ خطوات تخلص المؤسسات من مشكلاتها المالية.



وحول التغييرات الصحفية المنتظرة، أكد الشوربجي أنه بعد حلف اليمين ستجتمع اللجنة لبحث الموقف واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الأمر.



وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة مستمرة في تفعيل دورها على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية من زيادة الوعي وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا.



وأكد زين تقديم المساندة الإعلامية لكل مؤسسات الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة دحر الإرهاب والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة.



وشدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على استمرار الوطنية للإعلام بأبنائها في تحديث وتطوير آليات العمل بها؛ لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة.



وكان كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد كشف في وقت سابق، عن أن المجلس يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد بالاحتفال بالكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق.



وقال جبر إن مكرم يستحق التكريم بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة في الصحافة والإعلام، اعترافاً بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعاً قوياً عن قضاياها وتحدياتها.



وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه قام بزيارة مكرم في منزله وقدم له الشكر على الدور العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مسانداً بالمشورة والرأي والخبرة.