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"الزراعة": ارتفاع حصيلة صادرات 4 محاصيل.. وتجهيز سوق جديدة منتصف يوليو

02:09 م السبت 04 يوليه 2020
"الزراعة": ارتفاع حصيلة صادرات 4 محاصيل.. وتجهيز سوق جديدة منتصف يوليو

ارتفاع حصيلة صادرات 4 محاصيل

كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه ارتفع عدد من صادرات المحاصيل الزراعية، أبرزها محصول الموالح؛ حيث بلغ إجمالي ما صدِّر منه حتي الآن مليونًا و400 ألف طن.
وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن صادرات العنب ارتفعت بالأسواق العالمية بإجمالي 105 آلاف مقارنة بالعام الماضي المقدرة بـ80 ألف طن، مشيرًا إلى اقتراب فتح سوق أوزبكستان للمرة الأولى منتصف الشهر الجاري.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي إلى أن وزارة الزراعة تمكنت من فتح 7 أسواق جديدة هذا العام، لافتًا إلى زيادة معدلات تصدير الفاصوليا بإجمالي 16 ألف طن، والخيار بإجمالي 2618 طنًا.

وتابع العطار: المنتجات الزراعية ذات جودة عالية، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًّا.

وأشار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة إلى أن مصر لديها منظومة حجر زراعي قوية تتميز بتطبيق نظم التتبع والتقصي للشحنات التي يتم توريدها بداية من المزرعة حتى مفارش التعبئة بالموانئ والمطارات المختلفة.

الصادرات الزراعية المحاصيل الزراعية وزارة الزراعة

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