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غدا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق

02:08 م السبت 04 يوليه 2020
غدا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار

كتب- مصراوي:

يجري الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، صباح الأحد، جولة تفقدية بمتحف المركبات الملكية ببولاق، للوقوف على مستجدات سير الأعمال بمشروع ترميم المتحف.

جدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوى إسماعيل والملك فؤاد، ويتكون من مبان عبارة عن حجرات للعربات وإسطبلات الخيول وحجرات خاصة بإعداد أطقم الخيل وورش للقطار وسكن لمبيت سائقى العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف، ويتضمن مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة، وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء.

متحف المركبات الملكية وزير الاثار خالد العناني

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