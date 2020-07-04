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محافظة القاهرة: غلق وتشميع عدد من المحلات والكافيهات المخالفة بالنزهة

01:34 م السبت 04 يوليه 2020
محافظة القاهرة: غلق وتشميع عدد من المحلات والكافيهات المخالفة بالنزهة

غلق وتشميع محلات تجارية

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة شن الأجهزة التنفيذية بحي النزهة حملة ليلية مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق وإدارات الإشغالات والمحلات ومسئولي المربعات بالحي.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع عدد من المحال والكافيهات لقيامهم بالفتح بعد المواعيد المقررة واستخدام الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من بينها محل أسماك وصالة طعام بـ41 عمارات مصر للتعمير بشارع أنقرة، ومقلة بـ42 عمارات مصر للتعمير ومحل حلويات بـ43 عمارات مصر للتعمير وكافيه بـ50 شارع مركز المعلومات وكافيه بالمنطقة الثامنة بمول المقاولون العرب وشقة تستخدم كمخزن للكافيه وبداخلها 59 شيشة و2 أنبوبة غاز منازل .

كما تم غلق وتشميع شقة مستخدمة كمكان للعب البلاي ستيشن في مول المقاولون العرب وتم التحفظ على 11 شاشة عرض و4 جهاز بلاي ستيشن و16 ذراع بلاي ستيشن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين .

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