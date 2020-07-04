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رئيس الجهاز المركزي للتعمير: الانتهاء من مشروع تطوير مدخل وكورنيش كفر حجازي بالغربية

12:08 م السبت 04 يوليه 2020
رئيس الجهاز المركزي للتعمير: الانتهاء من مشروع تطوير مدخل وكورنيش كفر حجازي بالغربية

اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مدخل وكورنيش كفر حجازى بمحافظة الغربية بتكلفة بلغت نحو ٣٤ مليونا و٨٧ ألف جنيه ضمن الخطة العاجلة للطرق بالجهاز المركزى للتعمير بالوزارة.

وأوضح نصار، في بيان اليوم، أن المشروع تضمن عمل كورنيش على بحر شبين ورفع كفاءة وإزدواج طريق مدخل القرية القائم بطول( 1,448كم) وعرض (15 متراً )، ليصبح اتجاهين مروريين بعرض 6 أمتار لكل اتجاه، وكذا تنفيذ جزيرة وسطى بعرض متغير، بجانب أعمال إنارة الطريق بعدد ١٥٠ عامود كهرباء.

وأشار اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن المشروع يهدف إلى خلق مظهر حضاري لمدخل المدينة وإنشاء كورنيش على بحر شبين لإيجاد متنفس لأهالي القرية، وكذا تحقيق السيولة المرورية لمدخل القرية، مضيفاً أنه أشرف على تنفيذ المشروع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير.

محمود نصار الجهاز المركزي للتعمير محافظة الغربية كورنيش كفر حجازي

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