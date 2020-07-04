عبد المجيد: إتاحة كمامات "N95" وجراحية وواقي وجه وكحول بـ"الصحفيين"

قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتَي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، إنه تمت إتاحة كمامات جراحية و"N95" وأقنعة واقية للوجه، وكحول مطهر، بنقابة الصحفيين، اليوم السبت.

وأضاف عبد المجيد: يأتي ذلك لاستئناف الشق الوقائي من استراتيجية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وتخفيفًا لأعباء الزملاء وأسرهم، بإتاحة مستلزمات الوقاية من مصادرها الموثوقة، بأقل سعر وأعلى جودة.

وأوضح عبد المجيد أنه تمت إتاحة كميات جديدة بناءً على طلب الزملاء من مستلزمات الوقاية والتطهير التالية:

١- عبوات كحول سعة ١ لتر بسعر ٨٠ جنيهًا، إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، بخصم ٢٠٪، حيث كان السعر في السابق ١٠٠ جنيه.

٢- عبوات ٤ لتر هيدروكلوريد الصوديوم، مطهر أسطح، سعر العبوة ٢٥ جنيهًا.

٣- عبوات كمامات جراحية، سعة ٢٥ قطعة برباط، بسعر ٨٦ جنيهًا، إنتاج مصنع قادر، الهيئة العربية للتصنيع.

٤- عبوات كمامات جراحية، أستك، سعة ٥٠ قطعة، بسعر ١٥٠ جنيهًا، إنتاج مصنع قادر، الهيئة العربية للتصنيع.

٥- كمامات N95 بطبة، سعر القطعة ٢٠ جنيهًا، ودون طبة سعر القطعة ١٥ جنيهًا.

٦- قناع وجه واقٍ شفاف، بخصم ٢٠٪، سعر ٤٠ جنيهًا، إنتاج شركة استثمار وزارة الأوقاف.

وتابع عبد المجيد بأن اللجنة تواصل خدماتها في كل الاتجاهات العلاجية والوقائية، دعمًا للزملاء وأسرهم، داعيًا إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب رئيس لجنتَي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية عن تهنئته للزملاء الصحفيين، مصابي "كورونا" وأُسرهم، الذين مَنّ الله عليهم بالشفاء، داعيًا الله أن يُعافي مَن هم في مراحل العلاج.