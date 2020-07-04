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نكافح التحرش.. الجامعة الأمريكية تصدر بيانًا رسميًا بشأن قضية أحمد بسام زكي

11:47 ص السبت 04 يوليه 2020
نكافح التحرش.. الجامعة الأمريكية تصدر بيانًا رسميًا بشأن قضية أحمد بسام زكي

الجامعة الأمريكية

كتب- محمد سامي:

أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بيانًا للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية أحمد بسام زكي وتهاونها مع أفعاله، وقالت الجامعة إن أحمد بسام زكي ليس طالباً حالياً بالجامعة وغادرها عام ٢٠١٨.

وأكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حسب بيانها، أنها لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.

ونشرت الجامعة سياستها الخاصة بعدم التمييز ومكافحة التحرش، وأنها تلتزم بالمحافظة على بيئات التعلم والعمل الخالية من جميع أشكال المضايقة أو التمييز.

وشددت الجامعة على أنها تراعي الخصائص المحمية بموجب القانون المصري والمحظور فعلها كالتمييز أو المضايقة أو التحرش الجنسي بما في ذلك الاعتداء الجنسي أو الانتقام في مكان العمل أو البيئة التعليمية سواء ارتكبها الطلاب أو الخريجون أو الموظفون.

ولفتت إلى أن كل عضو في المجتمع هو المسؤول عن تعزيز الكياسة والامتناع عن السلوك الذي ينتهك السياسة.​

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