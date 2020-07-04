مطار القاهرة يستقبل 57 رحلة و54 تغادر الصالات.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 57 رحلة طيران ركاب ما بين دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8654 راكبًا، ويغادر المطار 54 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 3656 راكبًا.

واستأنفت وزارة الطيران المدني الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، الأربعاء الماضي، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيًّا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

يُذكر أن قرار الحكومة بفتح المطارات أمام الرحلات الدولية المنتظمة، جاء بعد 3 أشهر من الوقف، استعدت خلالها وزارة الطيران المدني المصري على كل المستويات، بدعم الطائرات المصرية ومطارات الجمهورية بجميع التجهيزات والإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس المستجد، عن طريق الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بتطبيق آليات التباعد وتوفير مواد التعقيم التطهير، فضلًا عن مد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية ترصد حرارة الركاب القادمين والمغادرين أثناء عبورهم من أمامها دون تدخل أو تعامل مباشر مع العاملين بالمطار، ودعمت ذلك بإجراءات إضافية من قِبل الحجر الصحي بالمطارات المصرية للتعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها.