القوى العاملة: صرف 317 مليون جنيه للعاملين بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، في صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، والتى تصل إلى 317 مليونا و945 ألف جنيه، لنحو 275 ألفا و543 عاملا يعملون فى 2619 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وبحسب بيان اايوم، يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأوضح الوزير، أن إجمالي أعداد المتقدمين للصندوق لصرف الإعانات للقطاعات المتضررة من كورونا وصل حتى الآن إلى 3356 بقطاعات السياحة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى (عام وخاص) بعد استكمال الصرف يتبقى 737 منشأة جارٍ استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

واشار وزير القوى العاملة، إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام) فقد تم صرف 189 مليونا و992 جنيها، لـ183 ألفا و515 عاملا يعملون في 2450 منشأة.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاصًا وعامًا) تم صرف 96 مليونا و159 جنيها، لـ72 ألفا و927 عاملا، يعملون في 78 منشأة، كما تم صرف31 مليونا و794 جنيها لـ19 ألفا و101 عامل، يعملون في 91 منشأة قطاع خاصًا وعامًا.

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يراجعها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى إثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.