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ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

06:38 ص السبت 04 يوليه 2020
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

أرشيفية

القاهرة - (أ ش أ):
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "الواتس آب"، بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.

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