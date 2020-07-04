ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتسريب أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

القاهرة - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاضطلاعهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "الواتس آب"، بالهواتف المحمولة لتسريب أسئلة وأجوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية.