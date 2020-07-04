وصول الشحنة الثالثة لجسم البرج الأيقوني المعدني في العاصة الإدارية الجديدة (صور)

(مصراوي):



نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صورًا لوصول الشحنة الثالثة للجسم المعدني للبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية في العاصة الإدارية الجديدة.

كما نشر تودينة لعمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، قال فيها: "لمدة 60 يومًا عبر البحار والمحيطات، الحمد لله وصول الشحنة الثالثة للجسم المعدني للبُرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أكثر من 10 شاحنات بوزن 1322 طُنًا، تم وصولهم اليوم لموقع العمل للبدء الفوري في التركيب لتعويض الوقت والبرامج الزمنية بسبب الشحن في ظل الظروف القاسية لمكافحة الڤيروس، واستمرار العمل".