فتح كاتدرائية ومزار شهداء ليبيا للزيارة

"غاب الونس".. حديقة الحيوان خاوية في أول أيام عيد الأضحى -صور

بالورود والهدايا.. مطار الغردقة يحتفل بالركاب في أول أيام عيد الأضحى

كتب- مصراوي:

أعلنت إيبارشية سمالوط، اليوم الجمعة، عن فتح باب زيارة كاتدرائية ومزار (شهداء الإيمان) شهداء مصر بليبيا بقرية العور، التابعة للإيبارشية.

ودعت الإيبارشية، الراغبين في الزيارة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية كافة.​