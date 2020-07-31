فتح كاتدرائية ومزار شهداء ليبيا للزيارة
09:15 م الجمعة 31 يوليه 2020
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كتب- مصراوي:
أعلنت إيبارشية سمالوط، اليوم الجمعة، عن فتح باب زيارة كاتدرائية ومزار (شهداء الإيمان) شهداء مصر بليبيا بقرية العور، التابعة للإيبارشية.
ودعت الإيبارشية، الراغبين في الزيارة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية كافة.
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