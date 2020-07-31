الاثنين المقبل.. دير "جبل الطير" يستقبل الزوار بمناسبة صوم السيدة العذراء

كتب- مصراوي:

أعلنت إيبارشية سمالوط، أن دير السيدة العذراء بجبل الطير، سوف يستقبل الزائرين اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء.

ودعت إيبارشية سمالوط، الراغبين في زيارة الدير، الذي يعد إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة، إلى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة.