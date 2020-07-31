حديقة الحيوان حزينة في العيد.. الخسائر تتجاوز الـ5 ملايين.. والحيوانات تشعر بالاكتئاب

كتب-أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

خلت حديقة الحيوان من الزوار، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة مصراوي، تجول الحيوانات بارتياح شديد داخل بيوتها، بالتزامن مع خلو الحديقة من أي زوار، وحرص العاملين بالحديقة على إطعام الحيوانات والاهتمام بأعمال النظافة.

وتغلق الحديقة أبوابها منذ 17 مارس الماضي، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها.

"العمال يعيشون أسوأ فترات حياتهم".. هكذا بدأ اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قائلا: "العمال بالحديقة يعيشون فترة سيئة، نظرًا لغياب الجمهور من جهة، والإجراءات القاسية والظروف الراهنة التي تعيشها الحديقة نتيجة تداعيات فيروس كورونا والتي نتج عنها أزمات في التغذية والمرتبات".

وقال "رجائي"، لمصراوي، إن الخسائر تجاوزت الـ5ملايين، بسبب الإغلاق خصوصًا في الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة دعمت الحديقة بسلفة، والآن يتم استخدمها افضل استخدام لتجاوز هذه الأزمات.

وأضاف رئيس الحدائق العامة، أنه تم منح الحدائق الأخرى بالمحافظات بجزء من هذه السلفة، لافتاً إلى أن التغذية حاليًا آمنة لمدة تزيد عن 3 أشهر، وتستعد حالياً لاستئناف النشاط حال أعلنت الدولة تخفيض هذه الإجراءات بحيث نعمل بطاقة 50% فقط.

وأوضح، أن الحديقة استطاعت تطوير نفسها بالرغم من الظروف الحالية من خلال تدشين مقاعد جديدة وتأهيل الحمامات وعمل صيانة لكافة بيوت الحيوانات.

ولفت "رجائي"، إلى أن العمالة بالحديقة لديهم فضل كبير للحفاظ على الحالة الفنية للحديقة، خصوصًا وأن اغلبهم اصحاب مرتبات ضعيفة ويأتون من مسافات كبيرة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد شم لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وقالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة كانت تعتمد كل الاعتماد على العائد القادم من الزوار وتأجير الأماكن داخل الحديقة، وتوقفت تلك المصادر، مشيرة إلى أن الحديقة من أكثر الأماكن تأثرًا بأحداث كورونا.

وأضافت "صابر"، لمصراوي، أن الحيوانات تشعر بالوحدة والاكتئاب بسبب غياب الجمهور خصوصًا الشمبانزي وإنسان الغابة المشهورة باسم "لوزة، لافتة إلى أننا نتغلب على هذا الأمر من خلال جعل لوزارة ترسم لمدة ساعتين يومياً، ونجمع اغلب العاملين ونلعب القردة والشمبانزي مثل الجمهور ، ونفس هذه الأشياء مع فرس النهر.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقي الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين في ظل الظروف الراهنة وحرصًا على سلامتهم.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها.

وناشد وزير الزراعة المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.