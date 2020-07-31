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624 فندقًا.. ننشر قائمة الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية لإعادة التشغيل

06:16 م الجمعة 31 يوليه 2020
624 فندقًا.. ننشر قائمة الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية لإعادة التشغيل

وزارة السياحة والآثار

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 13 فندقا بخمسة محافظات (البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 624 فندقا ب 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة و الآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشات الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف العاصي، أن الـ13 فندقا الذين حصلوا اليوم على الشهادة تضمنوا 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي رويال ستار بيتش ريزورت، وميركيور الغردقة،

وزارة السياحة والآثار الشهادة الصحية عبدالفتاح العاصي محافظة البحر الأحمر الفنادق المنشآت السياحية

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