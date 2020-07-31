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اليوم.. المطار يشهد تشغيل 127 رحلة جوية لنقل 15 ألف راكب

03:23 م الجمعة 31 يوليه 2020
اليوم.. المطار يشهد تشغيل 127 رحلة جوية لنقل 15 ألف راكب

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الجمعة، 67 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكب، كما تغادر المطار 60 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 3981 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، وتستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالي 15 ألف راكب علي متن 127 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي عربية أو أفريقية، تقل على متنها 3981 راكبا. جوية لنقل آسيوية أفريقية

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