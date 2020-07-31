1.2 مليار جنيه للمرحلة الأولى.. 10 معلومات عن محور الفردوس – فيديو​

كنب- محمد نصار:

تشهد محافظة القاهرة في الفترى الحالية تنفيذ مجموعة من المحاور الجديدة والكباري لتسهيل الحرمة المرورية وحل أزمة اختناقات الشوارع، ويأتي على رأسها محور الفردوس وهو أحد المحاور الحرة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن المحور الجديد على النحو التالي:

1- يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير.

2- تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وتبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعاً مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس.

3- يبعد عن منطقة الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك بنحو 300 متر.

4- تشمل المرحلة الأولى تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبري الفردوس.

5- يمر بشارع "ابن قنصوة" متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، ويمر بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

6- يساهم في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة والطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر.

7- يعمل على تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة.

8- المرحلة الأولى من المحور تمتد لـ8600 متر بعرض من (3 : 4) حارات مرورية بكل اتجاه.

9- التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام.

10- مخطط الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال 6 أشهر.