الكهرباء: غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام التيار خلال العيد

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات لنائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، شدد خلالها على متابعة غرف العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة انتظام واستقرار التيار من خلال التنسيق مع رؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع لمتابعة العمل من مواقع الإنتاج والعمل على تحفيز العاملين والاحتفال معهم بأيام عيد الأضحى بما ينعكس على توفير وتلبية متطلبات المواطنين من الكهرباء والعمل على استقرار التيار والتغلب على الانقطاعات فور حدوثها وذلك تحت شعار المواطن أولا لتأمين احتياجاته من الكهرباء.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين متطلبات المواطنين والعمل على استقرار التيار، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع والمحافظات المختلفة ونشر سلسلة من وحدات التوليد الديزل لتعمل كاحتياطى في حالات الأعطال.

وأشار حمزة، لمصراوي، إلى أنه تقرر وقف الإجازات لدى الفنيين وفرق إصلاح الأعطال والمهندسين الذين يتطلب عملهم تواجدهم وتنظيم ورديات عمل بالإشراف المباشر من رؤساء الشركات أو من ينوب عنهم واستمرار توفير قطع الغيار ونشر فرق الإصلاح والطوارئ في الشوارع الرئيسية مع الاهتمام بدعم الشبكة القومية بمحافظات جنوب الوادي نظرا لتزايد الطلب على الكهرباء بها ولتوفير متطلبات خطط التنمية كما تتضمن خطة العمل تأمين المنشآت والمحطات الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة الضرورية والخاطفة لمكونات الشبكة التي تحتاج لذلك.