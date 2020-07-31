أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

حتى مليون جنيه.. "الأعلى للإعلام" يلزم الصحف الورقية والإلكترونية بإيداع مبلغ تأميني عن كل إصدار

01:39 م الجمعة 31 يوليه 2020
حتى مليون جنيه.. "الأعلى للإعلام" يلزم الصحف الورقية والإلكترونية بإيداع مبلغ تأميني عن كل إصدار

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي:

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحف الورقية أو الإلكترونية، بأن تودع مبلغًا تأمينيًا عن كل إصدار في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وحددت لائحة التراخيص قيمة تلك المبالغ لكل إصدار.

وذكرت المادة الثانية من لائحة التراخيص، أنه يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغاً تأمينيًا في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصري للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيه مصري للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الأسبوعي، وستمائة ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها، وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن تلتزم الصحف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحف الورقية الصحف الإلكترونية البنك المركزي المصري

الخبر التالى:

الكهرباء: غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام التيار خلال العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17130295

    عدد المصابين

  • 10003911

    عدد المتعافين

  • 669160

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"فرحة وأضاحٍ".. العيد في زمن كورونا (تغطية خاصة)