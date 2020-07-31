"البيئة" تستجيب لشكوى أهالي قرية "سلكا" بشبين الكوم لتضررهم من مقلب مخلفات عشوائي

كتب- محمد نصار:

استجابت وزارة البيئة للشكوى الواردة إلى غرفة عمليات الإدارة المركزية للفرع الإقليمي للوزارة بوسط الدلتا بشأن استغاثة أهالي قرية سلكا مركز شبين الكوم بالمنوفية من قيام أحد المواطنين بتأجير 16 قيراطا من الأراضي الزراعية لإحدى شركات النظافة وتحولت إلى مقلب قمامة وتضم مخلفات طبية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة: قام الفرع بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة المنوفية والجهات المعنية وتم الدفع بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية بكفر المصيلحة والاستعانة بمعدات إضافية من مركز ومدينة شبين الكوم واستدعاء الفنيين والمشرفين بالمنطقة التابع لها الشكوى وسرعة البدء في إزالة أسباب الشكوى.

وتم رفع حوالي 100 طن من المخلفات، وتحرير محاضر مخالفة بيئية للمخالف والقائم بتشوين قمامة على الأراضي الزراعية، ويجري استكمال الأعمال لرفع باقي المخلفات تباعا خلال إجازة عيد الأضحى والتي تقدر بحوالي 150طن، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة والمتابعة المستمرة للتأكد من إزالة كافة أسباب الشكوى.