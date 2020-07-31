"فرحة وأضاحي".. العيد في زمن كورونا (تغطية خاصة)

كتب- محمد نصار:

يحتفل المصريون اليوم الجمعة بأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات احترازية جديدة فرضها فيروس كورونا المستجد.

واستقبل المصريون العيد وسط أجواء من الفرحة والاحتفال بذبح الأضاحي في شعيرة خاصة بعيد الأضحى المبارك كل عام.

وفتحت مختلف محافظات الجمهورية مجازرها الحكومية أمام المواطنين من أجل ذبح أضاحي العيد بشكل مجاني لتجنب الذبح في الشوارع.

وشددت الحكومة على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها منع التجمعات واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة خلال إجازة العيد.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة للعيد على النحو التالي: (اضغط هنا)