محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحديقة الدولة.. ويوجه بالتأكد من غلق جميع المتنزهات
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كتب- محمد نصار:
أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.
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