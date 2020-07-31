أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحديقة الدولة.. ويوجه بالتأكد من غلق جميع المتنزهات

10:56 ص الجمعة 31 يوليه 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.

الحديقة الدولة كورنيش النيل خالد عبدالعال فيروس كورونا عيد الأضحى

الخبر التالى:

السياحة: لا يحق للفنادق والمنتجعات منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17130295

    عدد المصابين

  • 10003911

    عدد المتعافين

  • 669160

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان