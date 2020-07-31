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بث مباشر| شعائر الحج من عرفات والمشاعر المقدسة

10:39 ص الجمعة 31 يوليه 2020
بث مباشر| شعائر الحج من عرفات والمشاعر المقدسة

مناسك الحج

كتب- محمد نصار:

يتوافد جموع حُجّاج بيت الله الحرام، اليوم الجعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء أركان فريضة الحج.

ونشرت قناة "طيبة الفضائية" بثًا مباشرًا؛ لنقل هذه الشعائر إلى جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض.

وتوافد جموع الحجيج أمس الخميس إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، في هذا اليوم الذي وصفه النبي-صلى الله عليه وسلم- بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

وقصرت المملكة العربية السعودية الحج لموسم 2020 على عدد محدود من الحجيج، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد.

الحج عيد الأضحى السعودية

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