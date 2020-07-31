"العيد لحمة".. أجواء ذبح الأضاحي في مجزر البساتين (صور)
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
كتب- محمد نصار:
تصوير- أحمد جمعة:
استقبل مجزر البساتين الآلي بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة -أول أيام عيد الأضحى المبارك- العشرات من أضاحي المواطنين.
وبعد مجزر البساتين الآلي بالقاهرة من أكبر المجازر الحديثة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، وفتحت العاصمة جميع مجازرها الحكومية أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان.
وحذرت محافظة القاهرة، من الذبح في الشوارع وخارج المجازر ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة والغرامة المادية التي تتراوح من 3000 إلى 5000 جنيه.
الخبر التالى:بث مباشر| شعائر الحج من عرفات والمشاعر المقدسة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93757
عدد المصابين
-
38236
عدد المتعافين
-
4774
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17130295
عدد المصابين
-
10003911
عدد المتعافين
-
669160
عدد الوفيات
إعلان