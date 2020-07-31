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"العيد لحمة".. أجواء ذبح الأضاحي في مجزر البساتين (صور)​

10:16 ص الجمعة 31 يوليه 2020
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كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد جمعة:

استقبل مجزر البساتين الآلي بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة -أول أيام عيد الأضحى المبارك- العشرات من أضاحي المواطنين.

وبعد مجزر البساتين الآلي بالقاهرة من أكبر المجازر الحديثة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، وفتحت العاصمة جميع مجازرها الحكومية أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان.

وحذرت محافظة القاهرة، من الذبح في الشوارع وخارج المجازر ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة والغرامة المادية التي تتراوح من 3000 إلى 5000 جنيه.

مجزر البساتين المبارك- العشرات من أضاحي المواطنين. عيد الأضحى

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