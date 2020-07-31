ننشر الخريطة البرامجية للإذاعة خلال عيد الأضحى

مصراوي

أعدت الهيئة الوطنية للإعلام خريطة محطات الإذاعة الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

وفيما يخص إذاعة الشرق الأوسط، تحتفل الإذاعة بعيد الأضحى المبارك وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات وتهاني العيد مع كبار النجوم والمستمعين ولقاءات مع الشباب عن كيفية احتفاله بالعيد وهذه الاحتفالية تمتد من العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساء يوميا طوال ايام العيد الأربعة

و خلال ايام العيد يتم تقديم فترات مفتوحة بافكار مختلفة وهي كالتالي:

· "نهارنا عيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم في مختلف المجالات حول كيفية قضاء العيد

· "غني للعيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات غنائية مع مطربين وملحنين وشعراء حول اغنيات العيد

· "جديد في العيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم و المستمعين حول الجديد في حياتهم خلال هذه الفترة وما حدث في العيد من نجاح أو عمل فني أو مناسبة عائلية

· "الاكلة علي مين" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع شيفات لتقديم أكلات للعيد بطريق متنوعة وأيضا لقاءات مع المستمعين لتقديم اقتراحاتهم والطرق الخاصة بهم

· "اضحك العيد يطلع احلي" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع رسامى الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة للعيد والتعليق عليها

· "عيد بوك" فترة مفتوحة تتضمن اطرف التعليقات والكوميكس الموجودة علي مواقع التواصل المختلفة ومناقشتها والتعليق عليها مع المستمعين بشكل كوميدي خفيف.

· "صحة وهنا" لقاءات مع احد خبراء التغذية والسمنة والنحافة عن كيفية اكل اللحوم وغيرها من اكلات العيد بشكل صحي متوزان

· "فيلم العيد" فترة مفتوحة مع المستمعين لاختيار فيلم من الافلام المفضلة لديهم.

شبكة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد عبر فقراتها المفتوحة وأبرزها.

· فترة "العيد عيدنا" وجولة في محافظات مصر المحروسة حول الاحتفال في كل محافظة ونقل طبيعة الاحتفال واختلاف كل احتفال في محافظة عن غيرها حيث نكشف التنوع والثراء الانساني والثقافي في محافظات مصر

· فترة "دوزان" تاخذ شكل الاحتفال بالعيد من خلال الطقوس العربية وموائد الاسر والعزومات وكذلك استضافة لمجموعة من المطربين لتقديم احدث اغانيهم علي الهواء والتواصل مع المستمعين لتقديم التهانئ ونشر الفرحة

· فترة "دربكة في بيتي" المرح والبهجة والفرفشة وأسلوب كل بيت في الاستمتاع بفرحة العيد

· كما تقدم الشبكة برامج مطوعة ولقاءات مع النجوم والرياضين داخل مصر منها برامج: بعيد عليك، العيد فرحة ، الجيمر، كروان الملاعب، أهلا بالعيد .

جاءت خريطة شبكة القران الكريم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كالتالي:

· إذاعة تهنئة فضيلة الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر وكذلك تهنئة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ونقل صلاة عيد الأضحى المبارك من احد المساجد الكبري بمصر المحروسة .

· البرامج :

* برنامج "حديث العيد" ويذاع علي مدار ايام العيد الأربع

وضيوفة الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس – الدكتور هاني تمام المدرس بجامعة الأزهر - الدكتور الشحات العزازي من علماء وزارة الأوقاف – الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف .

* تطويع باقي البرامج للحديث عن العيد ومنها: برنامج خاطرة دعوية - دقيقة فقهية - كتابات إسلامية - منبر الفكر.

* فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة "بين السائل والفقية" للحديث حول الأعياد في الإسلام وكذلك الرد علي أسئلة المستمعين حول العيد والأضحىة وضيف الحلقة فضيلة مفتي الجمهورية .

* فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة "الإسلام والحياة" تذاع رابع ايام العيد تحت عنوان الدروس المستفادة من عيد الأضحى وما يتعلق بالأضحىة والفداء والصبر علي الابتلاء وجزاء المحسنين.

الشبكة الثقافية تحتفل بعيد الأضحى المبارك

· البرامج الانجليزي

* "استعراض الصباح" فقرة تتناول مناسك الحج ويتلقي البرنامج اتصالات هاتفية من المستمعين لتلقي التهاني بالعيد مع إذاعة عدد من الأغنيات المحببة لنفوس المستمعين .

* "الفترة المفتوحة" تتناول اجواء الاحتفال بالعيد في مصر وفي الدول العربية والإسلامية وتتناول الإجراءات الاحترازية التي اوصت بها الدولة ووزارة السياحة في كل المؤسسات السياحية من فنادق ومنتجعات وذلك بهدف السيطرة علي انتشار فيروس كرونا

· البرنامج الفرنسي

بمناسبة عيد الأضحى يقوم البرنامج الاوروبي بالاحتفال بهذه المناسبة يوم الجمعة 31/7 من خلال فترة مفتوحة وإذاعة اجمل الأغاني الفرنسية والحديث عن عادات عيد الأضحى في الدول العربية .

· البرنامج الالماني

فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة لتلقي مكالمات المستمعين للتهنئة بهذه المناسبة وتقديم فقرة عن الاصل الديني والتاريخي لهذه المناسبة ضمن فقرات الفترة المفتوحة.