حدث ليلا| الصور الأولى لحريق هائل بالإسكندرية ورقم قياسي جديد لتعافي مرضى كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رقم قياسي جديد للتعافي.. الصحة تعلن "حصيلة كورونا" اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1211 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 38236 حالة.

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الإفتاء تكشف: حكم من أفطر على أذان الإذاعة بعد رفعه قبل موعده يوم عرفة

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدير الفتاوى الهاتفية، حقيقة بطلان صيام يوم عرفة بالنسبة للمصريين، بعد رفع أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق، على إذاعة القرآن الكريم.

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الصور الأولى لموقع حريق هائل اندلع في "مسطاح السفن" بالإسكندرية

ينشر "مصراوي" الصور الأولى لحريق هائل اندلع في مسطاح السفن بمنطقة رأس التين التابعة لحى الجمرك في الإسكندرية، بينما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

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السيطرة على حريق سوق خضروات العاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان، بإشراف العميد محمد العادلي مدير الحماية المدنية بالشرقية، ورئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، على الحريق الذي اندلع بسوق الخضروات في منطقة "صيدناوي" دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

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بالصور.. إخماد حريق "مسطاح السفن" بالإسكندرية.. والحي: جاري حصر الخسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، على حريق هائل اندلع بورش و"مسطاح السفن" في منطقة بحري بحي الجمرك.

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الحكومة البريطانية تعيد فرض القيود في شمالي إنجلترا بسبب كورونا

أعادت الحكومة البريطانية فرض القيود على الحياة الاجتماعية في منطقة بشمالي إنجلترا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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كورونا يروع فلوريدا.. ورقم أسود لليوم الثالث

سجلت الولايات المتحدة، 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

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الجيش الليبي يرصد تحرك "مجموعات" من المرتزقة الأجانب

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الخميس، زيادة اعتماد الميليشيات على المرتزقة الأجانب.

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رئيس وزراء كندا مهنئا المسلمين بعيد الأضحى: وقت للتأمل في دروس التضحية وقيم التعاطف والإحسان

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أمس الخميس المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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كورونا عربياً: استقرار الإصابات وانخفاض الوفيات.. وثلاث دول إفريقية بلا إصابات (جرافيك)

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 952 ألفًا و999 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و 208 حالات.

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الملك سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غادر المستشفى.

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