أمطار رعدية والحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة (أول أيام عيد الأضحى)، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة، رطب على الوجة البحري والقاهرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا على جميع الأنحاء، مع رياح معتدلة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة في الصعيد، وتنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور الشبورة المائية صباحا بالقاهرة والسواحل الشمالية، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 28 21

السلوم 33 21

سيوة 39 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 40 22

نويبع 41 30

طابا 39 30

كاترين 39 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 40 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 24

سوهاج 43 26

قنا 46 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

إدفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادي الجديد 46 29

شلاتين 39 28

أبورماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30