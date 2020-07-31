الجائزة رحلة مجانا.. 9 معلومات عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي لإبراز جمال الشواطئ
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كتب- يوسف عفيفي:
أطلقت وزارة السياحة والآثار، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للهواة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية.
ويرصد مصراوي 9 معلومات عن المسابقة كالتالي:
1 - المسابقة تأتي بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على فيسبوك، وغرفة المنشآت الفندقية.
2 - تشجع الهواة بالتقاط صور فوتوغرافية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها مصر.
3 – تهدف إلى الترويج لها من خلال عدسات المصريين.
4 - تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل.
5 - سيتم اختيار 3 فائزين نالت صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، على فيسبوك.
6 - جائزة المسابقة عبارة عن رحلة لفردين لقضاء 3 أيام بأحد فنادق (العلمين - الجونة - شرم الشيخ).
7 - اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة 3 أيام في فنادق (شرم الشيخ وسهل حشيش).
8 - على المشاركين بالمسابقة وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب Nomads على فيسبوك.
9 - يجب على المشاركين عمل تاج لصفحة هيئة تنشيط السياحة Experience Egypt@ واستخدام الهاشتاجات التالية:
#SameGreatFeelings
#Beaches_in_Egypt
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