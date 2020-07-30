بالمجان.. 23 مجزرا لاستقبال أضاحي المواطنين بالجيزة غدا
11:15 م الخميس 30 يوليه 2020
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، قائمة مكونة من 23 مجزرًا تستقبل المواطنين غدا الجمعة (عيد الأضحى) لذبح الأضاحي بالمجان.
وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين باتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
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