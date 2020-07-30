بالأرقام.. "الزراعة" تكشف خطة تطوير مشروع الـ20 مليون بيضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن خطة تطوير مشروع الـ20 مليون بيضة بالإسكندرية للعام المالي 2020-2021، حيث يتم مضاعفة الإنتاجية للتناسب مع حجم الطلب الزائد من الأسواق المحلية طبقًا لخطة الدولة للقضاء على الفجوة الغذائية.

وقال السباعي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، إنه تم التعاقد على شراء حوالي 18 ألف دجاجة بياض عمر 100 يوم، ويجري الاتفاق على شراء حوالي 15 ألف دجاجة بياض عمر 100 يوم، مشيرًا إلى وضع خطة تطوير لإدخال 23 ألف كتكوت عمر يوم واحد لعنبر التربية.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أن هذه الخطوات الثلاث تساعد على تشغيل المشروع بطاقة حوالي 75% من الطاقة الاستعابية، لافتا إلى تشغيل مصنع العلف خلال العام الجاري لخفض نسب التكلفة.

وتابع السباعي: تم الاتفاق على توريد خامات أعلاف لمصنع علف لإعادة تصنيع العلف وتوفير فرق السعر بالإضافة لضمان الجودة، وعمل صيانات دورية لعنابر المشروع من خلال التمويل الذاتي وجاهزيتها لاستقبال دفعات جديدة وتنفيذ خطة التطوير الموضوعة للمشروع للقيام بمهامة في خدمة محافظة الإسكندرية؛ لتوفير بيض المائدة الطازج بسعر منافس لأسعار القطاع الخاص من خلال توزيع البيض على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لمحافظة الإسكندرية ومنافذ البيع لوزارة الزراعة بالقاهرة.

وأشار رئيس قطاع الإنتاج، إلى تنفيذ مشروع عنبر الأرانب والذي يستوعب 70 أما من السلالات النقية تبيع منتجاتها من اللحوم والسلالات المحسنة لكليات الزراعة والطب البيطري وكليات طب الأسنان لإجراء الأبحاث العلمية، طبقا لتوجيهات وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة؛ لتطوير المنظومة.