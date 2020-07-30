أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

بالأرقام.. "الزراعة" تكشف خطة تطوير مشروع الـ20 مليون بيضة

08:46 م الخميس 30 يوليه 2020
بالأرقام.. "الزراعة" تكشف خطة تطوير مشروع الـ20 مليون بيضة

الدكتور ممدوح السباعي

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن خطة تطوير مشروع الـ20 مليون بيضة بالإسكندرية للعام المالي 2020-2021، حيث يتم مضاعفة الإنتاجية للتناسب مع حجم الطلب الزائد من الأسواق المحلية طبقًا لخطة الدولة للقضاء على الفجوة الغذائية.

وقال السباعي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، إنه تم التعاقد على شراء حوالي 18 ألف دجاجة بياض عمر 100 يوم، ويجري الاتفاق على شراء حوالي 15 ألف دجاجة بياض عمر 100 يوم، مشيرًا إلى وضع خطة تطوير لإدخال 23 ألف كتكوت عمر يوم واحد لعنبر التربية.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أن هذه الخطوات الثلاث تساعد على تشغيل المشروع بطاقة حوالي 75% من الطاقة الاستعابية، لافتا إلى تشغيل مصنع العلف خلال العام الجاري لخفض نسب التكلفة.

وتابع السباعي: تم الاتفاق على توريد خامات أعلاف لمصنع علف لإعادة تصنيع العلف وتوفير فرق السعر بالإضافة لضمان الجودة، وعمل صيانات دورية لعنابر المشروع من خلال التمويل الذاتي وجاهزيتها لاستقبال دفعات جديدة وتنفيذ خطة التطوير الموضوعة للمشروع للقيام بمهامة في خدمة محافظة الإسكندرية؛ لتوفير بيض المائدة الطازج بسعر منافس لأسعار القطاع الخاص من خلال توزيع البيض على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لمحافظة الإسكندرية ومنافذ البيع لوزارة الزراعة بالقاهرة.

وأشار رئيس قطاع الإنتاج، إلى تنفيذ مشروع عنبر الأرانب والذي يستوعب 70 أما من السلالات النقية تبيع منتجاتها من اللحوم والسلالات المحسنة لكليات الزراعة والطب البيطري وكليات طب الأسنان لإجراء الأبحاث العلمية، طبقا لتوجيهات وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة؛ لتطوير المنظومة.

الدكتور ممدوح السباعي وزارة الزراعة الإسكندرية

الخبر التالى:

ألقى مخلفات بمصرف المريوطية.. محافظ الجيزة يوقف سائق لودر عن العمل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القرآن الكريم تبث أذان المغرب قبل موعده.. وإحالة المسئولين للتحقيق