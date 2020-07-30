القرآن الكريم تبث أذان المغرب قبل موعده.. وإحالة المسؤولين للتحقيق
كتب- مصراوي:
أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن خطأ وقع في إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق، لافتا إلى أنه خطأ شخصي.
وقال نوار، لمصراوي، الخميس: تمت إحالة جميع المسؤولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل.
وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عن تلك الواقعة.
وأثار رفع أذان صلاة المغرب قبل موعده الرسمي جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا وبين المواطنين وذلك بسبب إفطارهم قبل موعد الأذان بـ4 دقائق.
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