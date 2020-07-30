"المنشآت السياحية" تسمح للمطاعم الحاصلة على تصريح بتقديم فقرات فنية

كتب- يوسف عفيفي:

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عدم وجود ما يمنع المطاعم الحاصلة من قبل على تصريح تقديم فقرة فنية في منشآتها السياحية، مع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في المنشآت والمطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والالتزام بمواعيد الغلق المحددة من مجلس الوزراء في الثانية عشرة مساءً.

وقال المصري، في بيان، اليوم الخميس، إن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، عن مواعيد البدء في تقديم الفقرة الفنية، خاصة وأن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.

وأضاف أن الغرفة ومن خلال التنسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة، تسعى لرفع نسب التشغيل إلى نحو 75% أو 100% خلال الفترة المقبلة، ومد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصري، أن الغرفة لم تتلق أية إشعارات أو إخطارات من قبل وزارة السياحة والآثار، تفيد بوقوع مخالفات أو تجاوزات من قبل المطاعم والكافتيريات التي تم التصريح لها بالتشغيل واستقبال الرواد، وأن جميع المنشآت التزمت بكافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، سواء في نسب التشغيل أو مواعيد الغلق.

ودعا المصري، أعضاء الغرفة إلى استمرار الالتزام بالقواعد الحاكمة للتشغيل، لكونها تمثل صورة حضارية حقيقية عن نشاط المطاعم السياحية التي يتوافر في ما تقدمه من خدمات لروادها من سلامة وأمن الغذاء المقدم من المأكولات والمشروبات وجودة الخدمات السياحية.