مصر للطيران تتسلم الطائرة الأخيرة من طراز إيرباص A320 neo

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن وصول الطائرة الثامنة من طراز A320neo إلى مطار القاهرة الدولي، وتحمل حروف تسجيل SU-GFQ قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.

وتعد هذه الطائرة الأخيرة من هذا الطراز ضمن أخر صفقة تعاقدت عليها الشركة من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتشمل 8 طائرات من طراز إيرباص A320neo، و7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo بالتعاون مع شركة إيركاب.

وأضاف زكريا، أنه من المقرر أن تتسلم الشركة في عام 2022 عدد 7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo والتي تتسع لـ188 مقعدًا، ويعد طراز A320neo من الطائرات الحديثة عالميًا ذات الممر الواحد بجانب طراز A220-300 والتي انضمت مؤخرا لأسطول الناقل الجوي المصري، والذي أصبح من أحدث الأساطيل عمرًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يصل متوسط عمر طائرات الأسطول حاليا 8 سنوات.