مصطفى وزيري يتفقد معرض المدن الغارقة في محطته الرابعة بأمريكا

كتب- مصراوي:

زار صباح اليوم الخميس، الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متحف فيرجينيا للفن وذلك لتفقد معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر"، في محطته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، إن المعرض تم افتتاحه أول يوليو الجاري وسيستمر حتى يناير 2021، مؤكدا أن إدارة المتحف تتبع جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، بحيث يستقبل المعرض 35 زائرا فقط كل ربع ساعة.

كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا وذلك لمنع تكدس الزائرين.

ويضم المعرض 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهة ايزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

جدير بالذكر أن معرض "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" بدأ رحلته حول العالم منذ عام 2015، كان أولها بمعهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان "أوزيريس، أسرار مصر الغارقة" ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بانجلترا حتى أنهى رحلته في المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس.