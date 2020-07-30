الزراعة: ذبح 100 ألف رأس ماشية خلال يوليو بمجازر القاهرة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، أن مجازر العاصمة حققت رقما قياسيا في المذبوحات خلال شهر يوليو بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية منهم 70 ألفا في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عبيد، في بيان، الخميس، أن محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر، وجه الشكر إلى وزارة الزراعة وأشاد بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتحرير 147 محضرا الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية مؤكدا على تقديم ذبح الأضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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