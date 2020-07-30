برلماني: رسائل السيسي بشأن سد النهضة تؤكد قوة موقف مصر

كتب- مصراوي:

قال المستشار حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن طمأنة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بشأن أزمة سد النهضة وتأكيده حرص مصر على استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق يرضي مختلف الأطراف، يؤكد قوة الدولة المصرية وقوة موقفها استنادا لحقوقها التاريخية والقانونية والمشروعة.

وأضاف بسيوني، في بيان، اليوم الخميس، أن ثقة الرئيس السيسي في حل الأزمة من خلال المفاوضات، نابعة من عدالة حقوقنا، وهو ما أكده الرئيس في كلمته خلال افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيكي، مطمئنا المصريين: "بطمنكم عشان عدالة القضية، موضوع المية في مصر، أثبته الهرم اللي في الجيزة، حضارة القدماء المصريين قامت على المياه".

وتابع بسيوني: "نهر النيل ساهم بصورة فاعلة في بناء الحضارة الإنسانية وهو ما سطره المصريون القدماء على جدران معابدهم وفي أهراماتهم ومن غير المقبول المساس بتلك الحضارة الآن لسبب أو آخر".

وأوضح أن رسالة الرئيس جاءت تأكيدا على إحساسه بمشاعر كل مصري، مؤكدا أن الحل العسكري لتلك الأزمة مستبعد وتوجد خطط واستراتيجيات بديلة لحلها سلميًا.

وأشار إلى أن مصر لاتريد سوى حقها المشروع والمعلن عبر التاريخ في مياه النيل، وفي نفس الوقت تدعم أي مشروعات تنموية في إثيوبيا وأي من دول حدود النيل، فهو أمر ليس بجديد عليها، ولكن غير مقبول المساس بحصتها من مياه النيل، نظرا لأن مياه النيل بالنسبة لمصر هي شريان الحياة حيث يعد المصدر الرئيسي في الشرب والزراعة، وبالتالي فالمساس به يعد تهديدا واضحا لحياة ١٠٠ مليون مصري.

وتابع عضو مجلس النواب، ان مواقف مصر وتمسكها بحل أزمة السد عبر سلاسل طويلة من المفاوضات، خلال السنوات الماضية، يؤكد حسن نيتها ودعمها لأي تنمية في اثيوبيا بشرط عدم المساس بحياه المصريين، ولكن في الجانب الآخر تقف اثيوبيا متعنتة رافضة التحرك من موقفها بل تقوم بالمراوغة والمناورة من أجل كسب الوقت لملئ السد ووضع مصر أمام الأمر الواقع، ولكن ثقة الشعب المصرى في الرئيس السيسى تجعل هناك نوعا من الاطمئنان لقدرة الرئيس على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن الأزمة ومفاوضاتها. ​