أسلوب تقني متطور.. "المهندسين" تضع ضوابط جديدة لتشكيل اللجان العامة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين ومقرر اللجنة الرئيسية لاختيار أعضاء اللجان التخصصية بالنقابة، بأن اللجنة استمر انعقادها يومياً حتى ساعات متأخرة من الليل منذ بداية هذا الأسبوع ومنتظر أن تنتهي من عملها وترفع نتائجها للتصديق خلال الأسبوع الثاني من أغسطس وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ناصر، أن اللجنة تباشر عملها باستخدام أسلوب تقني متطور غير مسبوق بالنقابة لاختيار أعضاء اللجان وقيادتها حيث قامت الأمانة الفنية للجنة بعمل كشف حصـر بالمهندسين المتقدمين لعضوية اللجان ومدونا بالكشف اسم المهندس وبياناته الشخصية واللجنتين اللتين اختارهما ومرفق بالكشف السير الذاتية لكل المتقدمين.

وبذلت إدارة نظم المعلومات والحاسب الآلي بالنقابة جهودا كبيرة لمساعدة الأمانة الفنية لعمل مستخرجات من الكشف الإجمالي لتحديد كشف خاص لكل لجنة مدون به أسماء المتقدمين للجنة وخانة بنفس الكشف برغبة المتقدم الثانية وخانة أخرى يمكن للجنة الرئيسية التوصية بترشيحه للجنة ثالثة مناسبة لسيرته الذاتية في حالة زيادة أعداد المتقدمين للجنة محل البحث أو عن اللجنة الخاصة برغبة المتقدم الثانية.

وتم تصميم برنامج ينظم عمل اللجنة الرئيسية، وذلك بأن تقوم اللجنة من خلال شاشة عرض بروجيكتور وجهاز كمبيوتر باستعراض الكشف الخاص بكل لجنة تخصصية والمتقدمين إليها، وبالضغط على الأسماء طبقاً لمسلسل الكشف الخاص باللجنة تظهر السيرة الذاتية الخاصة بالاسم ويتم استعراضها بواسطة أعضاء اللجنة وتم تحديد ملائمة السيرة الذاتية لعضويته هذه اللجنة أو مناسبتها لرغبته الثانية أو يتم تحويله اتجاه ثالث (لجنة ثالثة / عدم مناسبته للعمل باللجان).

وعن الزيادة والعجز في كشوف اللجان، يتم في النهاية المناورة بها طبقاً لما سبق إيضاحه لإستكمال اللجان التى بها عجز من التي بها فائض، والفيصل هو السيرة الذاتية بالإضافة للرغبات.