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"الزراعة": ضبط 92 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

04:23 م الخميس 30 يوليه 2020
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كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر يوليو، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 92 طن و 116 كجم على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 551 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملات التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وزارة الزراعة السيد القصير استصلاح الأراضي الخدمات البيطرية

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