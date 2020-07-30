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مدير أوقاف أسوان يتفقد الاستعدادات النهائية لذبح رؤوس الأضاحي - صور

03:21 م الخميس 30 يوليه 2020
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كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، الخميس، الاستعدادات النهائية لذبح رءوس أضاحي الأوقاف، والتي من المقرر ذبحها غدًا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان أنه وفريق العمل بالمديرية سيقومون بالمشاركة مع فريق الطب البيطري ووزارة التموين بالإشراف على عملية ذبح رؤوس أضاحي صكوك الأوقاف غدًا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وطوال يوم العيد وأيام التشريق.

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أسوان عيد الأضحى مديرية أوقاف أسوان ذبح الأضاحي

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