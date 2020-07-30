أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

إيبارشية سوهاج تعلن عودة الفتح التدريجي لكنائسها بدءا من ٣ أغسطس

11:55 ص الخميس 30 يوليه 2020
إيبارشية سوهاج تعلن عودة الفتح التدريجي لكنائسها بدءا من ٣ أغسطس

أرشيفية

مصراوي

أعلنت إيبارشية سوهاج، بدء الفتح التدريجي لكنائس الإيبارشية، واستئناف عودة القداسات بها بدءًا من الاثنين، الثالث من أغسطس المقبل.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها، "ترتب كل كنيسة قداستها بشكل يتناسب مع شعبها ويسمح للصلاة في كل قداس بـ50 فردًا بالكهنة والشمامسة، على أن تحجز القداسات قبيل حضورها".

وكان قد أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية يوم ٣ أغسطس المقبل مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

إيبارشية سوهاج كنائس الإيبارشية

الخبر التالى:

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان