في 10 خطوات.. ننشر طريقة التسجيل باختبارات القدرات "تنسيق 2020"

كتبت- داليا شبل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، في الفترة من يوم السبت 8 أغسطس 2020 حتى الخميس 20 أغسطس2020، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

وينشر مصراوي كيفية تسجيل الطالب عن طريق الإنترنت، وذلك وفقا لما حدده مكتب التنسيق الإلكتروني كما يلي:

1-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، https://www.tansik.egypt.gov.eg

ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر للطالب بياناته الشخصية وتتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب.. علمية– هندسية– أدبية)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به.

4- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه فيه إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.

ومن جانبها أكدت وزارة التعليم العالي، أنه لن يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.