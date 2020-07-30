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ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها بمطار القاهرة

03:35 ص الخميس 30 يوليه 2020
ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها بمطار القاهرة

أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة، اخفاها راكبين ايطالي ومصري فور وصولهما من روما لتهريبها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه كل من حسن مختار وأشرف عبد الحميد مأمورى الجمارك فى راكبين أحدهما إيطالى والآخر مصرى الجنسية، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعى مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين، تبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ا?قراص مخدرة مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب

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