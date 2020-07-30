ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها بمطار القاهرة

ضبط أقراص مخدرة قبل تهريبها بمطار القاهرة
كتب - محمد عبيد:
احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة، اخفاها راكبين ايطالي ومصري فور وصولهما من روما لتهريبها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما .
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه كل من حسن مختار وأشرف عبد الحميد مأمورى الجمارك فى راكبين أحدهما إيطالى والآخر مصرى الجنسية، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعى مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين، تبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93356
عدد المصابين
-
37025
عدد المتعافين
-
4728
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16849365
عدد المصابين
-
9871808
عدد المتعافين
-
662648
عدد الوفيات
إعلان