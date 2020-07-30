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الجيزة: استكمال أعمال الإزالة في أكبر أبراج بشتيل بأوسيم

03:08 ص الخميس 30 يوليه 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

استكمل رجال العمل الميداني بالمدينة والوحدة المحلية ببشتيل، بمدينة أوسيم، أعمال الإزالة بأكبر الأبراج ببشتيل.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان لها إن ذلك يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواءأحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد سيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وتم إزالة 11 دورا "الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر والعاشر والتاسع والثامن والسابع والسادس والخامس والرابع والثالث"، وجار إستكمال أعمال الإزالة لباقي العقار المكون من دور أرضي وميزان وثلاثة عشر دور مكرر مخالف للقانون بشارع الكباش ببشتيل، وجار الإزالة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفة.

أعمال إزالة أبراج بشتيل أوسيم

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