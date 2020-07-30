الإمام الطيب يكشف فضائل يوم عرفة.. ويقدم نصيحة ودعاء
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.
وتابع: "فيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته، فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين" .
واختتم الدكتور أحمد الطيب: "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".
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