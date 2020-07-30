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لإبراز جمال الشواطئ.. السياحة تطلق مسابقة على موقع التواصل الاجتماعي (تفاصيل)

12:47 ص الخميس 30 يوليه 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للهواة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك، بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأوضحت الوزارة، أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتشجيع هواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن تستمر هذه المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري.

وتابعت: سيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة والتي ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليال بأحد الفنادق في ثلاثة مدن سياحية هي العلمين والجونة وشرم الشيخ.

كما سيتم اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاثة ليال في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش.

ودعت الوزارة، الراغبين في المشاركة بالمسابقة، وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب Nomads على موقع الفيسبوك، وعمل تاج لصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt@ واستخدام الهاشتاجات التالية:

‏#SameGreatFeelings

‏#Beaches_in_Egypt

‏#SafeTravels

الشواطئ وزارة السياحة والآثار مسابقة للتصوير الفوتوغرافي موقع التواصل الاجتماعي

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