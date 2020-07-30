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الجيزة: ضبط مقهى يقدم الشيشة للزبائن بكفرالجبل في الهرم

12:43 ص الخميس 30 يوليه 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حي الهرم بالجيزة، عن ضبط مقهى السلطان بطريق الجيش كفرالجبل، يقوم بتقديم الشيشة للزبائن، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين، وذلك بمتابعة اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك يأتي استكمالا لحملات ضبط المنشات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

الاجراءات الاحترازية كفرالجبل الشيشة الهرم

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