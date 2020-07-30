الجيزة: إزالة شادر للأضاحي بشارع عدوي سليم بالعمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، حملة أمنية لإزالة الشوادر المخالفة بالشوارع الرئيسية والداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة شادر بشارع عدوي سليم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باالعمل الدائم والمستمر في متابعة تنفيذ عدم إقامة الشوادر بالشوارع الرئيسية والداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.