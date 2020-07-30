أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الجيزة: إزالة شادر للأضاحي بشارع عدوي سليم بالعمرانية

12:33 ص الخميس 30 يوليه 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، حملة أمنية لإزالة الشوادر المخالفة بالشوارع الرئيسية والداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة شادر بشارع عدوي سليم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باالعمل الدائم والمستمر في متابعة تنفيذ عدم إقامة الشوادر بالشوارع الرئيسية والداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة أمنية حي العمرانية إزالة الشوادر المخالفة

الخبر التالى:

الجيزة: ضبط مقهى يقدم الشيشة للزبائن بكفرالجبل في الهرم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93356

    عدد المصابين

  • 37025

    عدد المتعافين

  • 4728

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16849365

    عدد المصابين

  • 9871808

    عدد المتعافين

  • 662648

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عدنا لمستويات مايو.. تحذير و5 مؤشرات مبشرة لـ كورونا في مصر – تفاعلي