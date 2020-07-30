الجيزة: إزالة شوادر أضاحي في بشتيل بأوسيم

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن تم شن حملة في قرية بشتيل بمدينة أوسيم، لإزالة شوادر وفروشات لمحلات الجزارة معد للأضاحي بشارع مسجد الرحمن ببشتيل.

وتم إيداع المصادرة مخازن الوحدة، وجاري تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفة.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحظر ومنع إقامة شوادر الأضاحي في الشوارع والميادين، وتحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد سيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

​